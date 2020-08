Chiesa, a messa tornano cori e cantori e cade l’obbligo del distanziamento sociale: le nuove indicazioni del Viminale (Di venerdì 14 agosto 2020) A messa si tornerà a cantare, con il coro. Inoltre, cade l’obbligo del distanziamento interpersonale, anche se solo a determinate condizioni. Così risponde il Ministero dell’Interno, dopo aver consultato il Comitato tecnico scientifico, ai quesiti posti dalla Cei riguardo all’”urgenza di ritornare all’esercizio della prassi pastorale”. Da oggi, dunque, sarà possibile condividere gli spazi più vicini delle panche delle chiese ai “componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione, persone legate non da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”, fa sapere il Viminale. La Conferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

News_24it : Gianluca Pasqualone e la sua compagna Silvia Brocca deceduti con la frana in Valtellina, verranno commemorati ad Ap… - NuovaScintilla : 14/8/20. Per la solennità della Madonna Assunta in cielo il vescovo Adriano celebra domani il pontificale alle 10.1… - Marcovisita81 : @Sa_2810_ Tutte le ragazze che ho avuto, quando volevano essere trombate, non me lo dicevano. Indossavano minigonna… - Toscanaoggi : #Messa: torna il coro durante la celebrazione in #chiesa #coronavirus #COVID19 #diocesitoscane - Grottaglie : #Grottaglie in diretta su Rai 1: domenica 23 SS. Messa dalla Chiesa Madr - -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa messa Grottaglie in diretta su Rai 1: domenica 23 SS. Messa dalla Chiesa Madre Grottaglie in rete Tasca. sulla tragedia tante domande "che forse non hanno risposta"

(leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) Sulla tragedia del Ponte Morandi ci sono tante domande, ...

Ponte Genova, messa per le vittime: "Dolore e sofferenza non hanno ultima parola"

"Siamo oggi qui a chiederci perché e a non avere risposte. Ma bisogna ricordare che il dolore e la sofferenza non hanno l’ultima parola. Al Signore dobbiamo chiedere di darci la grazia per sperimentar ...

(leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) (leoni) Sulla tragedia del Ponte Morandi ci sono tante domande, ..."Siamo oggi qui a chiederci perché e a non avere risposte. Ma bisogna ricordare che il dolore e la sofferenza non hanno l’ultima parola. Al Signore dobbiamo chiedere di darci la grazia per sperimentar ...