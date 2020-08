Chiariello: "Tutti a decantare il modello Lipsia, ma se lo facesse ADL direbbero 'Pappò'..." (Di venerdì 14 agosto 2020) Umberto Chiariello, giornalista di Radio Punto Nuovo, tramite Twitter ha espresso il suo pensiero dopo la storica semifinale raggiunta dai tedeschi del Lipsia: "Ora Tutti a decantare il Lipsia ed il modello Red Bull. Leggi su tuttonapoli

Il giornalista napoletano Umberto Chiariello, intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, ha lanciato la solita frecciata alla Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tuttonapoli: “Bilancio di ...“Bilancio di una stagione poco positiva per il calcio italiano. È vero che la Nazionale dà segni di crescita; è vero che il presidente della FIGC Gravina ha dimostrato attributi e buon senso; è vero c ...