Chiara Ferragni racconta la paura in mare lontana da Fedez e Leone (Di venerdì 14 agosto 2020) Chiara Ferragni e i suoi amici in gita in Sardegna hanno avuto una brutta disavventura Chiara Ferragni, si sta godendo i giorni di relax in Sardegna, esattamente tra la Corsica e la Maddalena. Insieme a lei ed alla sua famiglia compresa di cagnolina, Matilda, c’è anche una piccola comitiva di amici che ha assistito a qualcosa che nessuno si aspettava. Per loro è stata una brutta disavventura, improvvisamente lo yacht super lussuoso sul quale stavano viaggiando si è rotto e ha iniziato ad imbarcare acqua. Fedez e Leone non erano con lei, erano sulla terraferma, quindi il team che viaggiava sullo yacht l’ha subito aiutata a scendere mediante un gommone. La ragazza ha spiegato ai suoi follower cosa stesse succedendo parlando anche della sua più ... Leggi su kontrokultura

Httphestyvles : RT @eleoteque: Vorrei solo vivermi la vita con lo stesso spirito di Chiara Ferragni che è in vacanza da due mesi ma continua a farsi massag… - teadibel : RT @eleoteque: Vorrei solo vivermi la vita con lo stesso spirito di Chiara Ferragni che è in vacanza da due mesi ma continua a farsi massag… - christianrocca : RT @Linkiesta: La peggior generazione di tutti i tempi e l’epoca dell’intangibile ?? L'articolo di @lasoncini: - MLGcopyright : RT @lasoncini: Worst. Generation. Ever. (era la nostra, vi mentivamo in quella famosa scena) - christianrocca : RT @lasoncini: Worst. Generation. Ever. (era la nostra, vi mentivamo in quella famosa scena) -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Disavventura in Sardegna per Chiara Ferragni: la barca si allaga (sulle note del Titanic) L'HuffPost LuisaViaRoma for Unicef, evento benefico con Chiara Ferragni e Bocelli il 28 e 29 Agosto a Capri

“Chiara Ferragni, è un esempio positivo di successo italiano nel mondo.” Cosi il CEO Andrea Panconesi (durante un’intervista), parla dell’imprenditrice Chiara Ferragni, in attesa di vederla all’evento ...

Fedez e Chiara Ferragni, lo yacht imbarca acqua in Sardegna. I fan impauriti: «Ma non è possibile...»

Chiara Ferragni, panico in mare per lo yacht che imbarca acqua. Paura per Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna con gli amici. Durante una gita in mare nelle acqu ...

“Chiara Ferragni, è un esempio positivo di successo italiano nel mondo.” Cosi il CEO Andrea Panconesi (durante un’intervista), parla dell’imprenditrice Chiara Ferragni, in attesa di vederla all’evento ...Chiara Ferragni, panico in mare per lo yacht che imbarca acqua. Paura per Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna con gli amici. Durante una gita in mare nelle acqu ...