Chi ha denunciato il governo e ha fatto arrivare l’avviso di garanzia a Conte e ai ministri (Di venerdì 14 agosto 2020) Ieri un comunicato di Palazzo Chigi ha fatto sapere che Giuseppe Conte e sei ministri del suo governo hanno ricevuto avvisi di garanzia dalla procura di Roma. L’avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia. Si tratta di denunce che riguardano la gestione dell’emergenza Covid. La trasmissione da parte della Procura al Collegio – si legge in una nota di Palazzo Chigi che ne ha dato annuncio – in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto”. Ma chi ha denunciato il ... Leggi su nextquotidiano

