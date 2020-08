Chi è Kamala Harris, la prima scelta alla vicepresidenza USA (Di venerdì 14 agosto 2020) Kamala Harris è stata annunciata come la vicepresidente in caso di vittoria delle elezioni da parte del “Democratic Party” rappresentato da Joe Biden. Da tempo il candidato democratico alla presidenza USA aveva espresso la volontà di scegliere una donna di spessore come suo vice, tanto che era circolato addirittura il nome della ex first lady Michelle Obama. La donna ha una carriera politica ampia e rappresenta la linea più progressista del partito. La vita di Kamala Harris Kamala Devi Harris, è nata il 20 ottobre 1964 a Oakland, California (Stati Uniti), nata da padre di origine giamaicana e madre indiana, Kamala Harris è sposata con l’avvocato Douglas Emhoff e non ha ... Leggi su quotidianpost

Deb34103683 : RT @Zaira_Bartucca: Chi parla di tesi complottista in riferimento all'incandidabilità di #KamalaHarris non conosce l'Art.2 della Costituzio… - cstambul : RT @Zaira_Bartucca: Chi parla di tesi complottista in riferimento all'incandidabilità di #KamalaHarris non conosce l'Art.2 della Costituzio… - SharkRadioNet : RT @Zaira_Bartucca: Chi parla di tesi complottista in riferimento all'incandidabilità di #KamalaHarris non conosce l'Art.2 della Costituzio… - Zaira_Bartucca : Chi parla di tesi complottista in riferimento all'incandidabilità di #KamalaHarris non conosce l'Art.2 della Costit… -