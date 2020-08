Chi è Anna Billò, curiosità e biografia della possibile erede di Ilaria D’Amico a Sky (Di venerdì 14 agosto 2020) Ecco chi è Anna Billò, biografia, curiosità e carriera della conduttrice e giornalista Anna Billò è nata il 3 dicembre 1976 a Carate Brianza, è una conduttrice, giornalista e attrice. La Billò si è laureata all’Università Sapienza di Roma in Sociologia, nel 2006 è diventata giornalista e ha iniziato a lavorare per Sky Sport, nota anche per la conduzione del post-partita Europa League. Insieme a Gianluca Di Marzio e Billy Costacurta ha seguito il Campionato Europeo da Parigi nel 2016. Per quanto riguarda la sua vita privata, la nota conduttrice e giornalista è sposata con l’ex calciatore e allenatore Leonardo. Dal loro amore sono nati due figli, Tiago e Tomas. Di recente Anna Billò ha attirato ... Leggi su nonsolo.tv

