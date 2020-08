Che guaio per Salvini: lui? Il leghista che porta in Tribunale la Lega (Di venerdì 14 agosto 2020) La Lega scombussolata dagli screzi interni. Dopo il caso del bonus dell'Inps richiesto anche da alcuni parlamentari leghisti, ecco che il Carroccio deve fare fronte ai riottosi. I vertici regionali della Lega Nord hanno infatti negato l'uso del simbolo elettorale del partito all'ex deputato romagnolo Gianluca Pini. Il leghista, definito "ribelle 'lumbard", iscritto al vecchio movimento fondato da Umberto Bossi, che aveva chiesto di poterlo utilizzare per le prossime Amministrative in alcuni Comuni della Romagna. Il risultato? Pini ha scritto una lettera di replica al commissario romagnolo Andrea Liverani e minacciato di portare la questione in Tribunale se i vertici del partito non cambieranno idea sul simbolo "entro domani, 15 agosto", a meno di una settimana dalla scadenza per la ... Leggi su liberoquotidiano

