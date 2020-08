“Che coppia!”. Matteo Bocelli si distrae al mare con lei, famosa e bellissima (Di venerdì 14 agosto 2020) Alto, bellissimo e con una voce straordinaria. Lui è Matteo Bocelli, ha appena 20 anni ma di sicuro di lui si sentirà parlare. Dal padre, l’amatissimo tenore Andrea Bocelli, ha ereditato la passione per la musica e per il canto. I due hanno anche già cantato insieme al Teatro del Silenzio di Lajatico, la manifestazione che Andrea Bocelli organizza da 12 anni. Non solo musica, il giovane è un apprezzato e richiestissimo modello. Basti pensare che lo scorso anno ha posato per una pubblicità ”Guess” in compagnia della star latinoamericana Jennifer Lopez. Nello scatto indossava lo smoking e beveva un drink in compagnia della sexy cantante. Matteo, 20 anni, è figlio del tenore Andrea e dalla sua prima moglie, Enrica Cenzatti. La proposta di posare ... Leggi su caffeinamagazine

blakescheryl : Ditemi quello che volete ma se non avete nemmeno per un secondo pensato a che coppia bomb sarebbero stati Berlino e… - Susy0121031997 : RT @alessia_mm2: ? che coppia questi due ? - Maila72 : @Ladiesoflucifer Decisamente! Che coppia Klaus e Ben, li adoro! ?? - VAZN_ITALIA : L'indimenticabile Totò, che coppia con Roberto Baggio, peccato per quell' uscita a vuoto di Zenga...… - SilvaMilani2 : @ManuelaMancin16 Belli loro!!!!! Che coppia!!!!? Unici...eccezionali....stasera si balla!!!!???? BUONGIORNO A TUTTI!!… -

Ultime Notizie dalla rete : “Che coppia” Covid e discoteche. Balli a 2 metri di distanza. E la Calabria le chiude del tutto Corriere della Sera