Champions League, il Bayern distrugge il Barca e vola in semifinale: clamoroso 8-2 (Di sabato 15 agosto 2020) Era stato presentato come il quarto di finale più affascinante di questa edizione della Champions, si è trasformata nella più grande umiliazione della storia del Barcellona. A Lisbona finisce 8-2, risultato tennistico che lancia i bavaresi in semifinale e chiude mestamente l’esperienza di Setien in terra blaugrana. E’ forse arrivata la fine di un ciclo. Il primo tempo Setien lascia Griezmann in panchina e manda dentro Vidal e Sergi Roberto in appoggio a Messi e Suarez. Modulo meno spregiudicato del solito, con l’intento di contenere il Bayern e cercare di serrare le fila. Nei tedeschi indiscrezioni della vigilia confermate: Flick lancia Perisic nel trio dietro Lewandowski con Muller e Gnabry. L’inizio del match è scoppiettante. Dopo appena 3 minuti Muller sblocca il risultato ... Leggi su sport.periodicodaily

