Champions League, disfatta Barcellona. Il Bayern Monaco vince 8-2 e conquista la semifinale (Di sabato 15 agosto 2020) Champions League, i risultati di venerdì 14 agosto 2020. Dominio Bayern Monaco che supera 8-2 il Bacellona. LISBONA (PORTOGALLO) – Champions League, i risultati di venerdì 14 agosto 2020. La terza semifinalista è il Bayern Monaco che asfalta il Barcellona con un netto 8-2. Champions League, i risultati di venerdì 14 agosto 2020 Di seguito i risultati di Champions League di venerdì 14 agosto 2020, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL TABELLONE) Barcellona-Bayern Monaco 2-8 Champions ... Leggi su newsmondo

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - Gazzetta_it : #Piqué: 'Vergogna, abbiamo toccato il fondo. Ora dobbiamo cambiare tutto' #BarcaBayern - SkySport : ?? LIPSIA ?? ATLETICO MADRID 2-1 Risultato finale ? ? #Olmo (51’) ? rig. #JoaoFelix (71’) ? #Adams (88’) ? LIPSIA IN… - ilgiornale : Pesante umiliazione subita dal Barcellona in Champions League per mano del Bayern Monaco che vola così in semifinal… - RubenAlgabeno : RT @DiMarzio: #BarcellonaBayernMonaco - Gol e #highlights della partita di #UCL -