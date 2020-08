Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8: gli highlights (Di venerdì 14 agosto 2020) Barcellona-Bayern 2-8: highlights della partita per i Quarti di finale della Champions League. Storica umiliazione per Messi e compagni Barcellona-Bayern 2-8: quattro gol (a uno) per tempo e ujna siperiorità imbarazzante. Come quella della Geermania nei Mondiale del Brasile contro i padroni di casa, con una squadra nettamente superiore all’altra per qualità, corsa e individualità. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

