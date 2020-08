Cessione Genoa, ecco l’offerta presentata da Gestio Capital che non ha convinto Preziosi (Di venerdì 14 agosto 2020) Cessione Genoa – Sono ore di valutazioni in casa Genoa, il club rossoblu è al lavoro per la prossima stagione ma a tenere banco sono sempre le voci che riguardano il futuro. Si continua a parlare della cordata guidata da Gestio Capital con la partecipazione di Andrea Radrizzani, patron del Leeds. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, l’offerta presentata sarebbe stata in totale di circa 30 milioni. E’ questo la proposta considerata ‘ridicola’ dal presidente Preziosi. Sull’imprenditore marocchino Rahhal Boulgoute, uno dei suo legali ha spiegato: “Stiamo aspettando dal Genoa incartamenti sui conti dell’ultimo periodo, una volta che li avremo potremo in 72 ore preparare un’offerta. Abbiamo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Cessione #Genoa, ecco l'offerta presentata da Gestio Capital che non ha convinto #Preziosi - - sportli26181512 : Cessione Genoa, ecco a quanto ammonta la cifra offerta dalla cordata inglese: La proposta d'acquisto per il Genoa r… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Genoa, da Gestio Capital un’offerta da 30 milioni: «Nessuna novità, nessun incontro in programma»… - Fantacalcio : Cessione Genoa, ci siamo: ecco quando si può chiudere - CalcioNapoli24 : -