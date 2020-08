Cesena, il ds Zebi a tutto tondo sul mercato. Caturano vicino, da decidere il futuro dei senatori (Di venerdì 14 agosto 2020) Quando mancano due settimane all'apertura del calciomercato, il Cesena comincia già a muoversi: il ds Zebi ha garantito a CesenaToday come il club bianconero 'abbia già avviato una serie di trattative'... Leggi su cesenatoday

Si parla, si tratta, si cerca di trovare la soluzione giusta, il ‘pressing’ è forte. C’è un’offerta, contratto triennale a circa 100mila euro, che in linea di massima soddisfa Salvatore Caturano il qu ...Ieri mattina si è svolto l’ultimo allenamento della prima fase di riadattamento al gesto per il Cesena di mister William Viali, al termine è subito arrivato il ‘rompete le righe’ per il periodo a cava ...