Centri di bellezza registrati come associazioni, “maxi-evasione da 4,6 milioni in Veneto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Formalmente erano registrati come associazioni non riconosciute, ma di fatto operavano come esercenti di attività commerciali. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una vera e propria catena di Centri estetici in Veneto: secondo gli elementi emersi dall’indagine chiamata “La Grande bellezza“, gli imprenditori sono riusciti a evadere al fisco 4,6 milioni di euro. Il meccanismo, secondo l’accusa, faceva capo ad una coppia di imprenditori di Bagnoli di Sopra e di Stanghella e ad un loro collaboratore di Este, che operavano da tempo nel settore degli istituti di bellezza. I controlli hanno interessato otto associazioni riconducibili ad amici e familiari ritenuti compiacenti degli imprenditori, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

