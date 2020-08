Celebrazioni liturgiche: ok a cori e cantori, nessun distanziamento fra familiari, lo annuncia la Cei (Di venerdì 14 agosto 2020) Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, ha sentenziato il Cts Leggi su firenzepost

