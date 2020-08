Cedegolo: Estate al Musil (Di venerdì 14 agosto 2020) Consultare il sito www.Musilbrescia.it per il programma aggiornato. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici Leggi su bresciatoday

Fino a settembre arte, teatro e molte altre iniziative al musil di Cedegolo. Fino al 13 Settembre sarà possibile visitare la mostra "Gigogirotondo. Il mondo dei giochi popolari", realizzata in collabo ...Una storiaccia che non si vorrebbe raccontare mai. Figuriamoci in una vallata che sogna un futuro improntato sul turismo. Qualche avvisaglia c’era stata già nelle scorse settimane, ma la «grana» è sco ...