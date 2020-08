Cecilia Rodriguez | lei si ripara così dal gossip su Ignazio Moser | FOTO (Di venerdì 14 agosto 2020) La bella Cecilia Rodriguez non sembra proprio che stia vivendo un bel momento, per via di quello che si racconta su Ignazio Moser. Si sta parlando con grande insistenza di una crisi che sarebbe in corso tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La cosa non sembra trovare (ancora) conferme ufficiali, ma i rumors si stanno … L'articolo Cecilia Rodriguez lei si ripara così dal gossip su Ignazio Moser FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

IlBaldogiovane : Volevo dire a Cecilia Rodriguez che sono su piazza. Fate girare per favore. Grazie. - granato_serena : ?? #CeciliaRodriguez, il fidanzato #IgnazioMoser è stato avvistato con un'attrice. Rottura definitiva tra i due ex p… - granato_serena : #gfvip2 - #CeciliaRodriguez in crisi con #IgnazioMoser? Il gesto della madre di lei spiazza tutti ?? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Anna Safroncik: nuovo triangolo dell’estate 2020? - peppe844 : RT @trash_italiano: È finita anche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lui avvistato con un’altra -