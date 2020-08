Cecilia e Ignazio, parla la mamma di lei: “Si vede che è nel torto la figlia…” (FOTO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Continuano i rumors su Cecilia e Ignazio e stavolta è entrata in gioco anche la mamma di lei. La signora Veronica Cozzani, che sui social è molto attiva, ha compiuto un gesto che per molti è stato reputato inequivocabile. I fan della coppia avranno appreso che tra i due le cose non stanno andando molto bene di recente. Voci di corridoio parlano di liti nate a causa della gelosia. Il comportamento che sta assumendo la sorella della showgirl, però, sta dando molto da pensare. Il gesto della mamma di Cecilia La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio pare sia giunta ai titoli di coda e la mamma di lei ha lanciato un segnale molto chiaro. Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, la ... Leggi su kontrokultura

SalvatoreSamp : RT @GDS_it: Storia finita fra Ignazio #IgnazioMoser e #CeciliaRodriguez ma lui si consola con... #AnnaSafroncik - StraNotizie : Ignazio dopo Cecilia c’ha provato con una brasiliana? Il racconto choc: “Voleva la mia amica, ma lei gli ha detto d… - GDS_it : Storia finita fra Ignazio #IgnazioMoser e #CeciliaRodriguez ma lui si consola con... #AnnaSafroncik… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati: nuovo flirt per lui - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Non era la Safroncik' Chi consola #moser in Sardegna dopo #ceciliarodriguez -