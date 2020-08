CdM - Giuntoli a gennaio aveva bloccato Tsimikas: affare saltato per Ghoulam (Di venerdì 14 agosto 2020) Interessante retroscena svelato dal Corriere del Mezzogiorno su Kostas Tsimikas, laterale mancino annunciato nei giorni scorsi dal Liverpool. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdM - Giuntoli a gennaio aveva bloccato Tsimiks, affare saltato per Ghoulam -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Giuntoli

GonfiaLaRete

Ultime calcio Napoli - Villa Bismarck a Capri è casa De Laurentiis, in quest’angolo dal panorama fantastico è stato accolto Gattuso per una giornata trascorsa all’insegna dei rapporti cordiali con una ...– “Gattuso sta facendo bene, sapevamo delle potenzialità della squadra e che non stava facendo quello che poteva. Sapevamo che con lui si poteva svoltare. (RomaNews) A Dazn: “Gattuso sta facendo molto ...