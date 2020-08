Caterina Balivo fatta fuori: futuro lontano dalla tv (Di venerdì 14 agosto 2020) Caterina Balivo è stata messa da parte. Il futuro della presentatrice rimane incerto e, dopo la cancellazione di Vieni da me, sempre più lontano dal piccolo schermo Nessun progetto in vista dopo la cancellazione di Vieni da me. Caterina Balivo è stata fatta fuori e il suo futuro in tv rimane molto incerto. La conduzione del noto programma pomeridiano in onda su Rai 1 è terminata, e da quanto risulta dal nuovo palinsesto Rai, non sarà riconfermato per la prossima stagione televisiva. La Balivo è al momento molto lontana da un nuovo incarico nel mondo del piccolo schermo. Intanto la conduttrice si gode le sue ferie prolungate. Sempre molto attiva sui social, la donna si ... Leggi su bloglive

