Catania, Raffaele: “Dobbiamo dare il 101% per riportare il club dove merita” (Di venerdì 14 agosto 2020) Giuseppe Raffaele è ufficialmente il nuovo tecnico del Catania. Il giovane tecnico arriva in Sicilia dopo aver allenato per due stagioni il Potenza in Serie C con ottimi risultati.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 1006745" align="alignnone" width="1036" Catania Raffaele/captionL'allenatore arriva in Sicilia con un contratto annuale, con opzione di estensione al secondo anno. Queste le prime dichiarazioni di Raffaele rilasciate presso i canali social ufficiali del Catania: "Grande orgoglio poter sedere sulla panchina di una delle società più importanti d'Italia. Ho una grande responsabilità che deve essere vissuta dando il massimo dell'entusiasmo e della mia passione, cercando di infonderlo al gruppo, alla squadra".L'AMBIENTE - ... Leggi su itasportpress

Catania : ???? Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Catania #11700 #CalcioCatania - ItaSportPress : Catania, Raffaele: 'Dobbiamo dare il 101% per riportare il club dove merita' - - TgrSicilia : Nel #Tg delle 19,35 spazio al calcio. giuseppe raffaele nuovo tecnico del catania. la settimana prossima la firma d… - MassimoMerlo1 : RT @Catania: ???? Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Catania #11700 #CalcioCatania - PressFutura : #FuturaPress #CalcioCatania, le prime dichiarazioni di #Raffaele: 'Vogliamo ripetere la storia nel minor tempo poss… -