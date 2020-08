Caso Viviana Parisi: proseguono le ricerche del piccolo Gioele, i testimoni non si fanno vivi (Di venerdì 14 agosto 2020) proseguono senza sosta, per l’11° giorno consecutivo, le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato scorso ai piedi di un traliccio nei boschi di Caronia (Messina). Dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura con i soccorritori e gli inquirenti, è stato deciso un allargamento delle ricerche, ma sempre nella zona tra il luogo in cui la donna ha avuto l’incidente in una galleria sulla A20 Messina-Palermo e il luogo del ritrovamento del corpo della 43enne. Ieri il Procuratore capo Cavallo ha lanciato, attraverso i giornalisti, un altro appello ai testimoni “scomparsi”, che non si sono fatti vivi nonostante siano ... Leggi su meteoweb.eu

BeataVergineMa5 : @viviana_manca @Dio Scappa. È un caso perso... e se te lo dico io puoi crederci - MaximTheatino : RT @StalkerSaraiTu: VIVIANA PARISI E GLI EFFETTI DELLA PROPAGANDA ANTIMASCHILE Dal tragico caso di #VivianaParisi e del figlio #Gioele sca… - emibonafede20 : RT @ViaColTrash: Una domanda sul caso Viviana Parisi: che motivo hanno questi famigerati testimoni settentrionali di nascondersi se hanno v… - quotidianodirg : Viviana Parisi, si cerca una berlina grigia - mittdolcino : Il giallo di Samuele sempre più intricato -