Caso Viviana Parisi: nuovi accertamenti sul corpo della donna, in arrivo i cacciatori di Sicilia per cercare Gioele (Di venerdì 14 agosto 2020) Verranno effettuati nuovi accertamenti sul corpo di Viviana Parisi, la donna trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia sul cadavere della donna da cui è emerso che non ha subito ferite di armi da taglio e ferite da arma da fuoco, “ma servono altri esami, ecco perché la salma non può essere restituita ancora alla famiglia,” ha spiegato l’avvocato Pietro Venuti. “C’è la conferma che il bambino era sereno e tranquillo è che era a bordo della Opel della madre,” ha precisato il legale della famiglia del piccolo Gioele, prima di ... Leggi su meteoweb.eu

