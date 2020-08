Caso Viviana Parisi, la zia di Gioele contatta una sensitiva: “Verrà trovato presto, vicino alla madre, adagiato su foglie” (Di venerdì 14 agosto 2020) I familiari di Gioele non lasciano nulla di intentato per trovare il bambino di 4 anni scomparso da 11 giorni con la madre, Viviana Parisi, ritrovata poi senza vita nelle campagne di Caronia.Mariella Mondello, zia paterna del piccolo, ha contattato anche una sensitiva, Rosa Maria Laboragine, che si dice “convinta che Gioele verrà ritrovato a breve“. “Lui è lì, vicino alla madre e probabilmente adagiato su alcune foglie“. “Sono diversi giorni che sto male per la situazione di questo bambino. Se non dovesse essere ritrovato tra qualche giorno verrò io ad aiutarli. Sono sicura che il suo corpicino verrà ... Leggi su meteoweb.eu

