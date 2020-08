‘Caso Asi’, Mastella replica a Iannace: “La revoca? Coerenza avrebbe imposto le sue dimissioni” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Ritengo che quando si assumono incarichi politici e si afferma che bisogna lavorare per costruire un’alternativa al sindaco che ti ha nominato, correttezza e Coerenza avrebbero imposto le dimissioni” – così, in poche righe – Clemente Mastella replica a Nascenzo Iannace, revocato oggi – leggi qui – dal Cda dell’Asi. L'articolo ‘Caso Asi’, Mastella replica a Iannace: “La revoca? Coerenza avrebbe imposto le sue dimissioni” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

