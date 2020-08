Casa Romina Power, avete visto che spettacolo? Tutti i dettagli (Di venerdì 14 agosto 2020) Questo articolo . Casa Romina Power è davvero una chicca, a tratti eccentrica, a tratti sobria, colorata e arredata con gusto. Rispecchia totalmente la sua personalità. La cantante, ex moglie di Albano Carrisi, non vive più con lui. La sua Casa è molto simile alla personalità della donna e l’arredamento e la scelta dei colori lo dimostrano. Colori … Leggi su youmovies

juliafrmthmoon : Nel villaggio turistico vicino casa stanno sparando la musica a mille cambiando canzone ogni 30 secondi fin’ora sia… - ChiccoParigi : @LDeSantis2 @Tappagram @Jurix83x @16Birra ..romina ce abita a 10’ piccola deviazione prima de tornà a casa è d’obbligo! - infoitcultura : Romina Power, scopriamo i dettagli della sua casa – FOTO - infoitcultura : Romina Power va a vivere a casa di Cristel? Crisi profonda a Cellino San Marco -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Romina

Albano e Romina non sono più una coppia da tempo ma continuano a far parlare di loro come se lo fossero. I due, che dopo tanti anni di lontananza si sono ritrovati ma solo sul palco, spesso vivono in ...Rivelazioni del settimanale Nuovo in edicola, su Al Bano e Loredana Lecciso che sarebbero prossimi alla nozze. La crisi è alle spalle tanto che la copia è vicina al grande passo. Lo rivela, come ripor ...