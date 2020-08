Cartomanzia, l’antica arte divinatoria che ha affascinato grandi personaggi della storia (Di venerdì 14 agosto 2020) In Italia sono 13 milioni le persone che dichiarano di affidarsi almeno una volta ogni tanto alla lettura delle carte. E le domande che vengono poste sono molte, non solo l’amore, ma anche la salute, il lavoro e più in generale quali aspettative avere per il futuro, quanto mai incerto di questi tempi.C’è chi di fronte alla lettura di carte e tarocchi reagisce liquidandoli come semplici superstizioni. Ma in realtà la Cartomanzia è un’arte molto antica e che ha saputo resistere nel tempo ai suoi detrattori e conquistare anche molti personaggi celebri. Conoscere la Cartomanzia Con Cartomanzia si intende un’arte divinatoria che attraverso la lettura di mazzi di ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Cartomanzia, l’antica arte divinatoria che ha affascinato grandi personaggi della storia -

Ultime Notizie dalla rete : Cartomanzia l’antica Borges: "Nel XII secolo gli islandesi scoprirono Flaubert" Pangea.news