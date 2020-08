Carte di identità scadute: sono valide fino al 31 dicembre 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Le Carte di identità scadute sono valide fino al 31 dicembre 2020: nuova proroga dopo la prima al 31 agosto. Possibile rinnovare quelle valide prima del 180° giorno dalla scadenza La validità dei documenti di riconoscimento e identità scaduti è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020. Lo dispone, spiega la direzione centrale dei Servizi demografici con la circolare n.8/2020, il decreto-legge 19… L'articolo Carte di identità scadute: sono valide fino al 31 dicembre 2020 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

