Caorle. Incidente sulla provinciale per il mare: morti Enrico Bellinazzi e Pierluigi Dorigo (Di venerdì 14 agosto 2020) Drammatico Incidente sulla strada metropolitana per il mare a Caorle. Due moto si sono scontrate frontalmente dopo una manovra di sorpasso. Il bilancio è di due morti. Le vittime sono entrambe di Caorle. Si tratta di Enrico Bellinazzi (50 anni), da poco diventato padre, che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro al distributore che gestisce a Porto Santa Margherita, e Pierluigi Dorigo (67 anni) che a sua volta stava rincasando a bordo del suo scooter. Lo scontro frontale è avvenuto poco prima di Ponte Riello in località Sesta Presa, a quanto pare durante una manovra di sorpasso. I Carabinieri di Caorle hanno lavorato per garantire condizioni di sicurezza in ambito ... Leggi su laprimapagina

