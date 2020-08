Cane veglia padrona morta | lei aveva 39 anni ed era riversa a letto (Di venerdì 14 agosto 2020) A Vicenza un Cane veglia padrona morta che giaceva nel letto da alcuni giorni. Tutto è partito dalla segnalazione del fratello allarmato. Cane veglia la padrona morta in casa, con tutta probabilità da giorni. La vittima è una donna di 39 anni originaria della Romania, che lavorava come badante e che viveva da sola. La … L'articolo Cane veglia padrona morta lei aveva 39 anni ed era riversa a letto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

