Can Yaman: il settimanale viola la sua privacy, si infuria! (Di venerdì 14 agosto 2020) Che l’attore turco fosse particolarmente attento che la sua vita privata non fosse “violata” si era capito e ne ha dato prova sbottando furioso contro un settimanale che ha pubblicato notizie sue private. Can Yaman parlava di una intervista mai rilasciata che era apparsa sulla rivista: una alzata di scudi non solo da parte dell’attore ma anche dei suoi fan che si sono scagliati contro il settimanale conArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MediasetPlay : Hey, fan di #Daydreamer ?? Ecco un saluto speciale per tutti voi ?? - inbuckysarms : Ma Ignaz1o M0ser sta cercando di imitare Can Yaman? - aaaaaalessia : RT @Sofi71282082: Can Yaman ed Özge Gürel hanno una particolarità riescono a far sembrare reale tutto ciò che recitano...la serie è qualcos… - SilvaMilani2 : RT @Sofi71282082: Can Yaman ed Özge Gürel hanno una particolarità riescono a far sembrare reale tutto ciò che recitano...la serie è qualcos… - PRosati1974 : @AnnaVozza2 @canyaman1989 Che tristezza queste cose, come ti capisco. Mi sento una marziana , ma io amo Can Yaman e… -