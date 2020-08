Campania, 31 casi positivi dall’estero: i dati degli ultimi due giorni (Di venerdì 14 agosto 2020) Campania. La Regione Campania trasmette i dati dei tamponi dei cittadini Campania rientrati dall’estero nelle ultime due settimane. Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all’estero e intercettati agli arrivi come previsto dall’ordinanza. Nel dettaglio: 9 erano provenienti da Malta, 8 dalla Grecia (Atene … L'articolo Campania, 31 casi positivi dall’estero: i dati degli ultimi due giorni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

