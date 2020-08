"Camilla illuminava la stanza. Era tutti i colori che si possono immaginare" (Di venerdì 14 agosto 2020) ″Non sono riuscita a trovare una foto sola per questo post. Perché Camilla faceva tante cose. Aveva mille passioni. Era tutti i colori che si possono immaginare”. Comincia così il post che la madre di Camilla, una delle giovani vite spezzate nell’incidente di Cuneo, scrive su Facebook per ringraziare tutti della vicinanza e per raccontare sua figlia.“Scrivo qui perché, in questi giorni assurdi, non riesco a rispondere a tutti i messaggi e le telefonate che mi stanno arrivando. Grazie a tutti per l’affetto che ci state dimostrando. Sarà dura stare senza di lei, perché era una di quelle persone che illuminava la stanza quando ci entrava! ... Leggi su huffingtonpost

TORINO «Siamo finiti giù perché il Defender non ha curvato». Chiara, una delle due ragazze sopravvissute all'incidente di Castelmagno, in provincia di Cuneo, avvenuto poco prima della mezzanotte di ma ...

La mamma di Camilla: “Lei illuminava ogni stanza e voleva un mondo più verde. Pianteremo tanti alberi per ricordarla”

Un dolore più grande di quello di una mamma che perde un figlio non esiste. E ci vuole tanto coraggio, tanta forza per riuscire a parlare, a raccontare di una ragazzina strappata via troppo presto all ...

