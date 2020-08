«Cambiare il Movimento per rafforzare il governo. I dem sostengano Raggi» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Sono stato il primo a rendersi conto che il sistema organizzativo interno del M5S non poteva reggere alla prova di governo». Giorgio Trizzino, deputato palermitano, è soddisfatto dell’esito della consultazione su Rousseau sull’eliminazione del vincolo del doppio mandato e alleanze coi partiti. Da tempi non sospetti, questo medico palermitano di estrazione moderata finito nelle liste grilline alle ultime elezioni politiche predica la riforma organizzativa del Movimento. Lei fa risalire l’esigenza di Cambiare le strutture decisionali al fallimento dell’esperienza di governo … Continua L'articolo «Cambiare il Movimento per rafforzare il governo. I dem sostengano ... Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Cambiare Movimento Tutte le votazioni su Rousseau: 311 appuntamenti per snaturare M5S Giornalettismo M5S, Zingaretti approva la svolta: «Luigi Di Maio è stato di parola, ora alleanza per tutto il Paese»

La svolta è nel giudizio lusinghiero con cui Nicola Zingaretti stringe virtualmente la mano all’ex capo politico del Movimento: «Luigi Di Maio è intelligente ed è stato di parola». Il via libera della ...

il «vERDETTO» DELLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

Passano entrambi i quesiti posti agli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau per chiedere l'azzeramento del primo mandato comunale e la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti.

