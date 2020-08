Cambiamenti climatici – L’ultima decade è la più calda mai registrata (Di venerdì 14 agosto 2020) Ormai i dati allarmanti sui Cambiamenti climatici in atto sulla nostra terra sono all’ordine del giorno. Questa è l’ennesima ricerca coordinata da centinaia scienziati che dovrebbe sensibilizzarci. In particolare, nei confronti di un problema sempre più rilevante nel nostro quotidiano, ma soprattutto di grandissimo peso per le future generazioni. La ricerca sviluppata e creata da … Leggi su periodicodaily

albertoangela : Gli effetti dei cambiamenti climatici hanno reso le tempeste tropicali sempre più frequenti e potenti. Oggi a… - periodicodaily : Cambiamenti climatici – L’ultima decade è la più calda mai registrata - Agenzia_Dire : .@Legambiente lancia la prima edizione di #Carovanadeighiacciai, campagna che monitorerà lo stato di salute dei ghi… - iosonolacora : RT @antgrasso_IT: Per mitigare i Cambiamenti Climatici dobbiamo favorire la Transizione Energetica verso le Rinnovabili; la contribuzione o… - anteaser : RT @Valori_it: ????L'attuale emergenza sanitaria sta giustamente attirando l'attenzione e gli sforzi di tutta la collettività. La situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici Dagli ingegneri veneziani una "Carta" sui cambiamenti climatici Metropolitano.it Libri: da Mary Robinson manifesto per la giustizia climatica

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - MARY ROBINSON. "CLIMATE JUSTICE. MANIFESTO PER UN FUTURO SOSTENIBILE" (Donzelli Editore, 224 pagine, 15 euro). Contadini ugandesi messi in ginocchio dalla siccità, un president ...

Monti, schiaffo da radical chic: "I social? Non contano nulla..."

L'autocritica, questa parola sconosciuta alle élite. Numeri alla mano, le misure "lacrime e sangue" varate dal governo dell'ex premier Mario Monti hanno ridotto al limite l’ossigeno dei nostri servizi ...

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - MARY ROBINSON. "CLIMATE JUSTICE. MANIFESTO PER UN FUTURO SOSTENIBILE" (Donzelli Editore, 224 pagine, 15 euro). Contadini ugandesi messi in ginocchio dalla siccità, un president ...L'autocritica, questa parola sconosciuta alle élite. Numeri alla mano, le misure "lacrime e sangue" varate dal governo dell'ex premier Mario Monti hanno ridotto al limite l’ossigeno dei nostri servizi ...