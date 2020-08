Calvi Festival: Un Ferragosto in musica con il concerto dei Baraonna (Di venerdì 14 agosto 2020) Swing, mediterraneità, canzoni d’autore. Il gruppo musicale con 25 anni di carriera discografica, proporrà anche il nuovo lavoro, uscito a marzo, dal titolo “Quattro”. Sabato 15 agosto alle ore 21.15 nel Giardino del Monastero (biglietto d’ingresso tre Euro). Prenotazione obbligatoria. Calvi DELL’UMBRIA (Terni) – Un Ferragosto di musica al Calvi Festival 2020 con il concerto dei “Baraonna”, 4 voci e piano, swing, mediterraneità e canzoni d’autore. Sabato 15 agosto alle ore 21.15 nel giardino del Monastero il rinomato gruppo musicale presenterà anche il nuovo lavoro discografico. Il biglietto d’ingresso al concerto ... Leggi su laprimapagina

Swing, mediterraneità, canzoni d’autore. Il gruppo musicale con 25 anni di carriera discografica, proporrà anche il nuovo lavoro, uscito a marzo, dal titolo “Quattro”. Sabato 15 agosto alle ore 21.15 ...

Omaggio al mito di Franca Valeri

Il Calvi Festival ricorda Franca Valeri con “Lina Battiferri, condominio femminile”, spettacolo di Corrado Russo e Paola Lorenzoni, anche in scena con Nicola Buffa stasera alle 22.15 nel Giardino del ...

