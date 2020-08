Caltagirone, donna trovata morta in casa: fermato il marito (Di venerdì 14 agosto 2020) commenta E' stato fermato dalla polizia il marito di Caterina di Stefano , di 46 anni, trovata morta nel pianerottolo di casa del condominio in cui viveva a Caltagirone , Catania,. Giuseppe Randazzo , ... Leggi su tgcom24.mediaset

