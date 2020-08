Calciomercato Verona: tentativo per Bonaventura, trattativa in salita (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Verona: il club scaligero farà un tentativo per Jack Bonaventura ma la trattativa è in salita Dopo aver dato l’addio al Milan nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, Jack Bonaventura si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova sfida. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’Hellas Verona vorrebbe tesserare il centrocampista ma ad oggi resta una trattativa quasi impossibile. Il giocatore vuole aspettare soluzioni ancora più allettanti e vuole vedere cosa offre il mercato prima di decidere dove andare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Bonaventura, il #Verona ci prova. La situazione - LuigiBevilacq17 : RT @DiMarzio: #Bonaventura, il #Verona ci prova. La situazione - GurzoBahri : RT @DiMarzio: #Bonaventura, il #Verona ci prova. La situazione - Fantacalcio : Verona, tentativo per Bonaventura: la situazione - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: #Bonaventura, il #Verona ci prova. La situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona Verona-Inter, si tratta per due prestiti Calciomercato.com Frosinone-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Siamo giunti finalmente all'atto finale dei play-off di Serie B, o meglio al primo dei due atti che decideranno la prossima squadra qualificate alla Serie A. Frosinone e Spezia si affrontano nella fin ...

Atalanta, Domenech critica Gasperini: «Il Psg ha vinto grazie ai suoi cambi»

Non è mai stato simpatico e non lo sarà mai. Forse più di 14 anni dopo, Raymond Domenech ha ancora addosso il rancore nei nostri confronti per la finale Mondiale di Germania 2006 che, di fatto, è rima ...

Siamo giunti finalmente all'atto finale dei play-off di Serie B, o meglio al primo dei due atti che decideranno la prossima squadra qualificate alla Serie A. Frosinone e Spezia si affrontano nella fin ...Non è mai stato simpatico e non lo sarà mai. Forse più di 14 anni dopo, Raymond Domenech ha ancora addosso il rancore nei nostri confronti per la finale Mondiale di Germania 2006 che, di fatto, è rima ...