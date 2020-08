Calciomercato Udinese – Fofana ha scelto la propria destinazione (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo aver deciso di lasciare Udine dopo quattro stagioni, il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana, molto ambito anche da diverse squadre di Serie A ha tuttavia già preso una decisione. Intenzione chiara E’ lo stesso giocatore che alla testata francese L’Equipe fa sapere di aver già in mente la sua prossima squadra: trattasi del Lens, compagine neopromossa in Ligue 1. Il Lens è una società deciasmente importante per il calcio d’oltralpe e la dirigenza sembra intenzionata a investire in maniera consistente sul mercato. Dichiarazione d’Amore Il centrocampista ha confermato l’accordo con l’Udinese che ha deciso di “lasciarlo andare”, dietro un’offerta congrua ovviamente. “Sono molto interessato al Lens, ho già parlato con i ... Leggi su giornal

