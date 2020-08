Calciomercato, perchè la Juve vuole cedere Dybala? Svelato il vero motivo (Di venerdì 14 agosto 2020) CESSIONE Dybala- Come confermato dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus potrebbe aprire concretamente all’addio di Dybala in vista della prossima stagione. Una cessione che consentirebbe alla società bianconera di ammortizzare costi e monte ingaggi, incassando circa 90-100 milioni dal valore del suo cartellino. Una cessione, forse necessaria, per sistemare questioni di bilancio. Cessione Dybala o Cristiano Ronaldo? Juventus a un bivio: i dettagli cedere Dybala o Cristiano Ronaldo? 8 anni in meno per la Joya e ingaggio decisamente inferiore. 31 milioni lo stipendio del portoghese, ma la Juventus non incasserebbe tantissimo dalla cessione del suo cartellino. Leggi anche: Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

