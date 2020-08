Calciomercato Palermo, rosanero “all’attacco”: ok Saraniti e Valente. Adesso a lavoro per Felici e Mazzitelli (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Palermo si rinforza in vista della prossima stagione.“Doppio colpo in attacco: Andrea Saraniti e Nicola Valente sono i primi acquisti del nuovo Palermo”, apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla squadra rosanero che affronterà la Serie C. Due acquisti di un certo calibro; si tratta di giocatori esperti e di categoria, che vanno a potenziare un organico ancora da completare. Per entrambi - il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese - la società ha disposto un ingaggio biennale.Valente, esterno offensivo originario di Zevio, in Veneto, si è recato al "Renzo Barbera" accompagnato dal suo procuratore, l’ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta, Luca Ariatti, dove ha ... Leggi su mediagol

Un campione esce e uno entra. Un idolo potrebbe salutare e un altro potrebbe riabbracciare il popolo juventino. I destini di Paulo Dybala e Paul Pogba, ex compagni e grandi amici, s’incrociano. Di sco ...

Il Palermo si è iscritto ufficialmente al prossimo campionato di Serie C. Ecco la conferma da parte della Covisoc. COMUNICATO – «Con la lettera del 13 agosto da parte della Covisoc (Commissione di Vig ...

