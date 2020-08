Calciomercato Napoli, senza la cessione di Kalidou Koulibaly non si può chiudere per Gabriel (Di venerdì 14 agosto 2020) L’indecisione di Kalidou Koulibaly sul futuro costringe Aurelio De Laurentiis a tenere il fiato sospeso nella trattativa per l’acquisto di Gabriel del Lille. Dell’intreccio di mercato parla anche l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. Persiste ancora una notevole distanza tra l’offerta di 65 milioni di Euro del Manchester City rispetto agli 85 richiesti. “Se Koulibaly non libererà il posto di difensore centrale, Giuntoli non potrà mettere nero su bianco nella trattativa con il Lille per Gabriel, il 23enne brasiliano che il presidente De Laurentiis ha bloccato durante la trattativa per l’acquisto di Osimhen. Il Napoli ha promesso 20 milioni cash più 5 di bonus, ma il Lille non potrà attendere a ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro in corso tra la dirigenza e #Gattuso - news24_napoli : Calciomercato Milan – Obiettivo Milenkovic: sarà Paqueta la chiave? - forzaroma : #Napoli su #Under, ma non è la prima scelta. La priorità resta #Boga #ASRoma #calciomercato -