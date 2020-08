Calciomercato Napoli: obiettivo Under per sostituire Callejon (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Napoli: l’obiettivo per sostituire Callejon è Cengiz Under ma la Roma vuole 30 milioni per il turco Il Napoli ha individuato in Cengiz Under il sostituto ideale di Callejon sulla fascia destra. E Cristiano Giuntoli non vuole mollarlo, sta aspettando che il club giallorosso sistemi le sue questioni interne per riprendere la discussione dopo la prima offerta, presentata nello scorso mese di luglio, di 20 milioni di euro. La risposta della Roma non si è fatta attendere: per averlo ci vogliono 30 milioni di euro dei quali il 20 per cento andrebbe al Basaksehir. Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli potrebbe aggiungere qualche milione in bonus per il turco, anche perché Giuntoli sta ... Leggi su calcionews24

