Calciomercato Napoli: Cristiano Giuntoli ammette l’interesse per Sergio Reguilón, ma il Real Madrid spara alto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Napoli è sempre attivo sul mercato e non potrebbe essere altrimenti soprattutto in questo momento, considerando i pochi giorni che ci separano dall’inizio della nuova stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha già fatto capire di voler cedere diversi calciatori prima di chiudere altre trattative in entrata. Il club azzurro non ha mollato i propri obiettivi principali. Cristiano Giuntoli è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, dato che Faouzi Ghoulam non sembra ancora nelle migliori condizioni per recitare un ruolo da protagonista all’interno dell’organico di mister Gennaro Gattuso e il solo Mario Rui non può più bastare. La redazione di SportItalia ha contattato in queste ore il direttore sportivo azzurro, che ha fornito qualche indicazione ... Leggi su calciomercato.napoli

