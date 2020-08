Calciomercato Milan, ufficiale l’acquisto del diciassettenne Roback dall’Hammarby (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Milan piazza uno dei primi colpi di mercato.Il club rossonero ha acquistato il giovane talento Emil Roback dall'Hammarby. Ad annunciare l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante diciassettenne è stata proprio la società svedese attraverso un comunicato: "L'Hammarby ha concordato con il Milan il trasferimento di Emil Roback. Il 17enne talento offensivo lascia i biancorossi e proseguirà la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo. Auguriamo buona fortuna a Emil", si legge sul sito ufficiale.VIDEO Calciomercato Milan, ecco chi è Roback: le migliori giocate del nuovo gioiellino rossonero Leggi su mediagol

DiMarzio : #Milan, la #Fiorentina fissa il prezzo per #Milenkovic. Intanto accordo raggiunto con #Rebic sull' ingaggio per il… - DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - TMit_news : ???? #DoneDeal Emil #Roback è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan! Il giovane svedese arriva dal Hammarby IF!… - Davide1926___ : RT @cmdotcom: Tutti pazzi per #Ricci: corsa a tre tra #Fiorentina, #BorussiaDortmund e #Milan - sportli26181512 : Il Milan su Depay? Ecco tutti i gol con la maglia del Lione VIDEO: Il Milan continua ad osservare Memphis...… -