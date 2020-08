Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: le richieste del giocatore (Di venerdì 14 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano, sponda rossonera, nella sessione invernale di Calciomercato. L’attaccante svedese grazie alle sue doti tecniche elevate e un forte carisma, è riuscito a risollevare il morale del gruppo. Grazie a lui il gruppo ha lavorato con maggiore tranquillità ed è riuscito ad essere protagonista nella ripresa di campionato. Adesso la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Gazzetta_it : #calciomercato #Milan, lo stallo su #Ibra si fa pericoloso: vuole un ingaggio da top player - DiMarzio : #Milan, la #Fiorentina fissa il prezzo per #Milenkovic. Intanto accordo raggiunto con #Rebic sull' ingaggio per il… - DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - BombeDiVlad : ?? #Bakayoko-#Milan, il #Chelsea fissa il prezzo?? ? No al prestito: la richiesta dei #Blues?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - milansette : Milan, lo stallo su Ibra si fa preoccupante: vuole 7,5 milioni netti a stagione -