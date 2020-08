Calciomercato – Lazaro, sarà addio all’Inter, pronto il ritorno in Bundesliga: Borussia Monchengladbach e Schalke 04 su di lui (Di venerdì 14 agosto 2020) Valentino Lazaro pronto a ritornare in Bundesliga C’è nuovamente la Bundesliga nel futuro di Valentino Lazaro. Un anno dopo il suo arrivo all’Inter, è già giunta al capolinea l’esperienza dell’austriaco in maglia nerazzurra dopo il prestito al Newcastle a gennaio. Sul giocatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due club di Bundesliga e in particolar modo Schalke 04 e Borussia Monchengladbach. Formula gradita al club nerazzurro è il prestito con obbligo di riscatto per rientrare dall’investimento fatto la scorsa estate, ma non è da escludere anche il prestito con diritto di riscatto per non svalutare troppo il giocatore. (fonte: ... Leggi su intermagazine

ithurinon : Situazione prestiti, aiutatemi a fare chiarezza: - #Nainggolan: ritorno si/no? - #Perisic: riscatto Bayern? -… - masqliddo : Spero che #Perisic faccia tripletta al #Barcelona cosicchè lo riscattino domani. Poi vendere #Nainngolan #JoaoMario… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, la verità sulla clausola di #Hakimi: cambia tutto per #Biraghi, novità per #Lazaro - internewsit : Biraghi-Dalbert, Inter e Fiorentina al lavoro. Lazaro in uscita - Sky - - OutsiderCM : PER #LAZARO SI MUOVE IL @borussia, SI TRATTA L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO #outside #Calciomercato -