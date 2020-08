Calciomercato Juventus, riunione fiume tra Pirlo e la dirigenza bianconera: Milik resta l’obiettivo per l’attacco (Di venerdì 14 agosto 2020) Ufficializzato il cambio di allenatore, con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina al posto di Maurizio Sarri, la Juventus ha già iniziato i lavori in vista della prossima stagione, in cui i bianconeri avranno una rosa piuttosto diversa rispetto a quella attuale. Francesco Pecoraro/Getty ImagesNella giornata di ieri è andato in scena un meeting di oltre sei ore tra i dirigenti e lo stesso Pirlo, nel corso del quale si è iniziato a predisporre il lavoro e improntare il mercato. Per il reparto offensivo, il nome in cima alla lista è sempre quello di Milik, anche se va trovata la quadra della trattativa con il Napoli, che non vuole comunque fare sconti. Caccia infine anche ad una mezz’ala con determinate caratteristiche, il nome che piace è quello di Rodrigo De Paul, ma ... Leggi su sportfair

