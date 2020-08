Calciomercato Inter: da Kanté a Tonali, ecco i nomi sulla lista di Marotta (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Inter investirà ancora per completare la squadra e provare a vincere lo scudetto: ecco i nomi sulla lista di Marotta Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’Inter investirà per crescere ulteriormente, per fare i passi che mancano per arrivare allo scudetto e fare più strada in Europa. Dopo gli arrivi di Hakimi e Sanchez si cercherà di portare a Milano una punta, di due centrocampisti, un esterno di fascia sinistra e un difensore. Per il centravanti il nome preferito è quello di Edin Dzeko. La Roma in questa sessione potrebbe essere più “morbida”, per l’esigenza di ridurre il monte stipendi. Per la difesa piace Chris Smalling: viste le difficoltà dei giallorossi nella trattativa per la ... Leggi su calcionews24

