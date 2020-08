Calciomercato Fiorentina: Orsolini o Berardi in caso di cessione di Chiesa (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo La Repubblica la Fiorentina potrebbe fiondarsi su Riccardo Orsolini o Domenico Berardi in caso di cessione di Chiesa La sessione di mercato che tra poche settimane aprirà i battenti potrebbe essere quella giusta per vedere Federico Chiesa volare verso altri lidi. L’esterno viola ha pretendenti in Italia come in Europa e Commisso ha aperto alla sua cessione in caso di offerta congrua al valore del giocatore. In ogni caso, se Chiesa dovesse realmente lasciare Firenze, il club si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto. Secondo Repubblica i due nomi per il dopo Chiesa sarebbero quelli di Riccardo Orsolini e Domenico ... Leggi su calcionews24

Tra gli obiettivi della Fiorentina per il calciomercato c’è anche Lucas Torreira. In uscita dall’Arsenal, ha manifestato la volontà di tornare in Italia, paese in cui ha già giocato con la Sampdoria.

